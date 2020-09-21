شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية ليكسر مستوى 40.30 ويستقر فوقه، ليكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي نتوقع أن يدفع التداولات نحو مناطق 39.15 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق 40.30 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط