شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية ليكسر مستوى 40.30 ويستقر فوقه، ليكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي نتوقع أن يدفع التداولات نحو مناطق 39.15 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق 40.30 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 21-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.