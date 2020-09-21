شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي جديد ليكسر مستوى 26.90 ويحاول الابتعاد عنه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتوجه نحو 25.06 بشكل رئيسي، بينما الارتقاء فوقه سيعيد تفعيل الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 28.90 ثم 29.80 كمحطات إيجابية رئيسية.

وبالتالي، نحن نفضل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر الإغلاق اليومي بالنسبة لمستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي