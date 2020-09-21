شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً الآن ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1934.86، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض للتوجه نحو 1901.80 بشكل رئيسي، بينما تبدأ الأهداف الإيجابية للموجة الصاعدة المتوقعة عند 1967.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 1980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد