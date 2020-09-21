شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 7 أسابيع بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتعمق خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة ، بفعل تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.1% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 357.95 نقطة الأدنى منذ 3 آب/أغسطس الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد تحذير جديد لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا طفيفا بنحو 0.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 6.0% ، تاليه قطاع السفر والترفيه بأكثر من 5.5% ، بفعل الأخبار السلبية حول جائحة كورونا.

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لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

ولمواجهة تلك التطورات ،تفكر بعض الحكومات العالمية على رأسها الحكومة البريطانية برئاسة " بوريس جونسون" فى إعادة فرض الحظر الصحي فى البلاد بهدف منع تفشي المرض على نطاق أوسع.

حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن وضعا خطيرا للغاية يتسارع فى أوروبا مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء القارة العجوز ،والذي أجبر بعد المناطق على إعادة تطبيق إجراءات الحظر الصحي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.0% ،مسجلا أدنى مستوى فى نحو شهرين ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 1.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 3.2% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس بنسبة 3.4% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 3.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.