شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبتعد عن ذروة أسبوعين بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب العالمي ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتفكير الحكومات فى إعادة فرض إجراءات العزل الصحي.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 2.25% إلى مستوي 39.96$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.88$، وسجل أعلى مستوي عند 41.25$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 42.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.98$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.28$.

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح بعدما سجل الخام أعلى مستوى فى أسبوعين عند 41.46$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، بعدما سجلت مستوي 43.78$ للبرميل الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر الجاري.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي ، بفضل انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،وآمال تعافي الطلب فى الصين ،وتوقعات حدوث عجز معروض بالسوق خلال الربع الأخير من هذا العام.

لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

ولمواجهة تلك التطورات ،تفكر بعض الحكومات العالمية على رأسها الحكومة البريطانية برئاسة " بوريس جونسون" فى إعادة فرض الحظر الصحي فى البلاد بهدف منع تفشي المرض على نطاق أوسع.

فرض القيود مجددا يهدد آمال تعافي الاقتصاد العالمي ،والذي بدوره سوف يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود.