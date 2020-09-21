شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا من أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة ، وتفكير الحكومة البريطانية فى فرض الحظر الصحي مرة أخرى ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي فى البلاد.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى 1.2850$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2933 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2966$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا قرابة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.3007$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

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وفقا لبيانات رسمية عمرها نحو أسبوع ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 فى بريطانيا بما لا يقل عن 6.000 حالة يوميا ، وتتضاعف حالات الدخول إلى المستشفيات كل ثمانية أيام تقريبا ، مع تعثر نظام الكشف عن المرض.

ولمواجهة تلك التطورات يفكر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" فى فرض الحظر الصحي مرة أخرى فى البلاد ،الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي وإعادة الملايين إلى العزل.

وقال البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي ،إنه يبحث عن كثب كيفية تطبيق أسعار الفائدة السلبية ، وأعاذ ذلك إلى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ،مع ارتفاع معدلات البطالة ،ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى ، قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية"جون بايدن" إن أي صفقة تجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة يجب أن تكون "مشروطة" باحترام اتفاقية السلام فى أيرلندا الشمالية ،وعدم انتهاك مسألة الحدود الأيرلندية فى مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.