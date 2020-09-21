شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع تُطبق إجراءات الزيادة على أسهم صندوق الخبير ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية صندوق الخبير ريت على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان "تداول"، يبدأ التداول على وحدات الصندوق الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين.

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية وافقت، في يونيو الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت، عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأتمت الشركة، خلال سبتمبر الجاري، عملية الاستحواذ على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

Advertisements

كذلك استحوذ الصندوق على كليات الفارابي: كليات تعليمية وتقع في حي اشبيليا، الرياض، والمبنى التدريبي لكليات الفارابي (قيد الإنشاء): ويقع في حي اشبيليا، الرياض.

وقال الصندوق، في بيان سابق، إن الهدف من عمليات الاستحواذ هو توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على نتائج وأداء الصندوق.

والجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.