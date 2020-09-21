شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جو" توافق على تعيين يحيى ال منصور كرئيس تنفيذي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات "جو" الموافقة علي تعيين يحيى بن صالح بن محسن ال منصور رئيساً تنفيذياً للشركة، علي أن يباشر عمله في تاريخ 11 أكتوبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر بنسبة 61.5% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020.

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وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 12.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بلغت 31.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى إنخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض كافة المصروفات التشغيلية من الاستهلاك والإطفاء والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، بالاضافة الى انخفاض تكاليف التمويل، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات.

وتراجعت المبيعات إلى 73 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 97 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019.