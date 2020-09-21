شكرا لقرائتكم خبر عن "عربي القابضة" تخاطب هيئة أسواق المال الكويتية بشأن أسهمها الموقوفة عن التداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خاطبت شركة مجموعة عربي القابضة هيئة أسواق المال بشأن معرفة نتيجة الإجراءات التي قامت بها مؤخرا، والاجتماعات التي عُقِدت بشأن عودة السهم للتداول.

وتساءلت الشركة عن موعد عودة السهم للتداول مرة أخرى، والقيام بالدور المنوط بها في حفظ حقوق المساهمين، نظراً لتعرضه للإيقاف بقرار من هيئة الأسواق فترة تزيد على 6 أشهر، بحسب صحيفة الجريدة.

وقدمت «مجموعة عربي» كل المستندات المتعلقة للهيئة بخصوص الخلاف الحاصل حول ملكية الشركة في «شركة مستشفيات الضمان الصحي».

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وطلبت الشركة من الهيئة أن تقوم بالدور المنوط بها بالنظر في قرار عودة السهم للتداول مرة أخرى، لاسيما أن مساهمي الشركة وقع عليهم ضرر كبير بسبب ايقاف السهم ، وتنتظر الرد بخصوص ذلك.

يذكر أن "مجموعة عربي" قررت عدم سداد أي مبالغ إضافية من المجموعة برأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، بعد قيام شركة مشفى للخدمات الطبية باستصدار أمر حجر تحفظي من قاضي الأمور الوقتية، إذ تدان المجموعة بمبلغ 8 ملايين دينار، وبموجب أمر الحجز قامت شركة مشفى بالحجز على أسهم مجموعة عربي بمستشفيات الضمان الصحي تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة.

وترتب على قرار الحجز توقف مفاوضات الشركة لتوفير السيولة المطلوبة، وتم قيد دعاوى تتعلق بهذا الخصوص لعدم صحة الدين محل أمر الحجز التحفظي، وفق ما أعلنته "عربي قابضة".