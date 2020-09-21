شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي النقدي للكويت يصل لأعلى مستوياته تاريخياً بنهاية أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار).

وتخطى الاحتياطي النقدي للكويت بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل الى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار)، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع اسعار النفط..

وتاتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الاجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار (ما يعادل 71.36 مليون دولار) خلال تعاملات شهر اغسطس من العام الحالي.

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ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدولة ارتفع بنسبة 1.3% بما يعادل 151 مليون دينار (490 مليون دولار) خلال فبراير الماضي، على أساس شهري وذلك قبل انتشار أزمة الجائحة.

ووصل الاحتياطي الأجنبي للبلاد في تلك الفترة الى 11.66 مليار دينار (37.84 مليار دولار) ليتخطى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق في يناير الماضي عندما وصل الى 11.51 مليون دينار (ما يعادل 37.35 مليار دولار)،