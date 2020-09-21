شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يعتزم استخدام 75% من استثماراته محلياً و25% عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان إن توجه الصندوق فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات محلياً وعالمياً، أن يكون 25% من الاستثمارات عالمية و75% محلية، مشيراً إلى أن النسبة اليوم قريبة من 18-20% عالميا و82% محلياً.

وأشار إلى أن أصول الصندوق اليوم ارتفعت إلى 360 مليار دولار، من 150 مليار دولار في 2015، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفت إلى أن الصندوق يسعى إلى أن يتجاوز عدد موظفيه بنهاية العام 1000 موظف، على أن يرتفع هذا العدد إلى 2000 موظف بحلول 2025. وتطرق إلى افتتاح الصندوق فروع له في عواصم العالم مثل نيويورك ولندن وطوكيو.

وكشف الرميان أن الممول الأول لصفقات الصندوق هو العوائد التي نجنيها من استثماراتنا، وبعد ذلك يأتي الضخ الحكومي الذي قد يكون نقدا أو بأشكال مادية أخرى كأن تكون شركات أو أراضي.

وفي خضم الركود الاقتصادي الهائل الذي ضرب العالم على خلفية جائحة كورونا، زاد صندوق الاستثمارات العامة من مستوى تحركاته عالمياً لانتهاز فرص استثمارية قلما تكرر في أوقات مماثلة.

وقال الرميان إن الوباء لن يبقى للأبد، مثل غيره من الأوبئة في التاريخ سينتهي، لذلك بدأنا في الاستثمار في الأسواق العالمية، استثمرنا في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا، كنا في كل مكان.

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وأضاف بقوله: "بالفعل الأسواق بدأت تهبط إلى مستويات غير مسبوقة وبدأنا نشتري، وهدفنا من الدخول في تلك الاستثمارات كان بـ3 طرق، انتهازية وإستراتيجية وللإنقاذ المالي".

وأكد الرميان أن الصندوق لم يواجه أي مقاومة من شركائه في ما يتعلق بالاستثمارات والصفقات التي يبرمها، وجميع الشركات يقدرون عملنا معهم.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.