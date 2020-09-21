شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يجني أرباحه – تحليل – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.04% بما يعادل -2.31 نقطة ليستقر على سعر 220.27 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 218.49، ليستهدف مستوى المقاومة 231.49.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه