شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر على سعر 50.45 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 49.90، ليستهدف مستوى المقاومة 53.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه