جي بي مورجان يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 21-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً يتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي بتداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -0.21 نقطة ليستقر على سعر 98.35 دولار، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 96.84، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 90.66.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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