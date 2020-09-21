جونسون آند جونسون يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 21-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.37% بما يعادل 2.01 نقطة ليستقر السهم على سعر 149.18 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 151.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 144.22.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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