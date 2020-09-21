شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.73% بما يعادل -2.16 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 122.76 دولار، وقد جاء هذا التراجع وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 122.04، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 115.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط