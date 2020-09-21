شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض سعر النفط إلى 42.17 دولاراً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:38 مساءً, 21 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 2.07 % ، ليصل إلى 42.17 دولاراً أمريكياً .

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 1.95 % ليستقر عند 40.08 دولاراً أمريكياً .

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