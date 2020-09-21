شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنخفض والأنظار على البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض عند 7.58 مقابل الدولار اليوم الاثنين مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.
وكانت الليرة أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة.
وهوت العملة أكثر من 21 بالمئة أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي.
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