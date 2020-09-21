شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبقى سعر الإقراض الرئيسى دون تغيير للشهر الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر اليوم الاثنين، كما كان متوقعا.
ولم يتغير سعر الاقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85 بالمئة، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65 بالمئة.
معظم القروض الجديدة والحالية تستند إلى سعر الإقراض الرئيسي، ويؤثر سعر الخمسة أعوام على أسعار الرهن العقاري.
جاء القرار بعدما أبقي بنك الشعب الصيني على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أيضا.
وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل من الأدوات الأساسية لبنك الشعب الصيني لإدارة السيولة بالنظام المصرفي في المدى الطويل وهي بمنزلة مؤشر إرشادي لسعر الإقراض الرئيسي.
أما سعر الإقراض الرئيسي فمعدل مرجعي يضعه 18 بنكا كل شهر.
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