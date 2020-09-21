"مازدا" تستدعى 29134 سيارة فى الصين بسبب عيوب فى مضخات الوقود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة "مازدا موتور" 29134 سيارة في السوق الصينية بسبب خلل فى مضخات الوقود، وذكرت المصلحة (أعلى هيئة للرقابة على الجودة فى الصين) -في بيان اليوم الاثنين، أن عملية الاستدعاء سوف تبدأ في 30 أكتوبر المقبل، وستشمل 26444 سيارة من طراز "مازدا 3 أكسيلا" تم تصنيعها في الفترة بين 13 سبتمبر 2018 و30 أغسطس 2019، و 2690 سيارة من طراز "سى إكس-8" تم تصنيعها فى الفترة بين 14 أكتوبر 2018 و 15 مايو 2020. وأوضحت المصلحة أن الأجزاء المعيبة في مضخات الوقود للمركبات التي تشملها عملية الاستدعاء قد تؤدي إلى صعوبات في الإشعال وفشل مفاجئ في المحرك، ما يشكل مخاطر على السلامة.

ومن المقرر أن تستبدل الشركة المذكورة الأجزاء المعيبة مجانا.

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