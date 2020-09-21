شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ أواخر تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم احترام كبار السن في اليابان اليوم الاثنين وعلى أعتاب الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 104.31 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.52 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عند 104.27، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 104.58، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 104.57.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عبر الأقمار الصناعية جنباً إلى جنب مع بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح حول وضع القواعد لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عبر الأقمار الصناعية حيال قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في المعهد الحضري.

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وصولاً لمشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "العدالة الاقتصادية: دراسة الأعباء المالية لعدم المساواة والسعي لتحقيق تعافي عادل من كوفيد-19" في المؤتمر الافتراضي لمؤسسة التكتل الأسود للكونجرس الأمريكي وذلك أيضا عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.