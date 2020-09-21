شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للموانئ السعودية تمنع دخول واردات 16 شركة سيارات للمملكة مؤقتاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجهت الهيئة العامة للموانئ السعودية، جميع الموانئ في المملكة بمنع دخول واردات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد للعام الحالي.

وسيتم إيقاف دخول واردات هذه السيارات إلى حين تقديم هذه الشركات خطة توريدها لعام 2020 وبحد أقصى نهاية عام 2020، بحسب موقع قناة العربية.

وطلبت الهيئة منع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات، بسبب عدم تقديمها خطة توريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة المطبقة منذ الأول من يناير 2016.

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وتتضمن المواصفة القياسية ضرورة تقديم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.

وحققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخرا، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن