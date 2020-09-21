شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادي السعودي" يكشف عن تطورات بمبادرة مستقبل الاستثمار 2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2017.

وأضاف الصندوق في بيان على صفحته على "تويتر" ان تلك المبادرة تطورت مؤخرا لتصبح نموذج لجيل جديد من المؤسسات غير الربحية، لإحداث تأثير فعال في الحوار العالمي.

وأشار إلى أن المؤتمر القادم سيتناول موضوع النهضة الاقتصادية الجديدة في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2021.

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يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.