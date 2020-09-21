اليورو مقابل الين بانتظار كسر الدعم- تحليل - 21-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا فوق مستوى 123.30 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات السلبية الأخيرة لنلاحظ استسلامه بشكل مؤقت لسيطرة الميل الجانبي بتذبذبه دون الحاجز المستقر عند 124.40.
ننصح بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وتسلله دون الدعم الحالي, ليؤكد ذلك انتقاله لمسار سلبي جديد وليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف إضافية قد تمتد نحو 122.70 و 122.25 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.40 و 122.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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