شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يجدد المحاولات السلبية-تحليل - 21-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر الزوج من استئنافه بتشكيل تداولات سلبية جديدة نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز الأولي المستقر عند 136.65 بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي بشكل مستمر.

نتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 133.70 تقريبا, وبتجاوزه قد تمتد الخسائر خلال الفترة القادمة نحو 131.90 وصولا للحاجز النفسي المتمركز حاليا عند 130.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.85 و 133.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط