شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر بجانبية مؤقتة– تحليل - 21-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين باستقراره المتكرر ضمن النطاق الجانبي المؤقت نظرا لثباته فوق الدعم الأولي المستقر عند 915.00 بينما يستمر مستوى 980.00 بتشكيل حاجز امام المحاولات الرئيسية الصاعدة.
ما سبق, يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الجانبي ولننتظر تجاوزه للحاجز المستقر عند 980.00 ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 1040.00 وصولا نحو 1105.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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