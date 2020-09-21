شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بمحاولة الارتفاع– تحليل -21-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس مؤخرا عزم إيجابي قوي بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليعزز ذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 3.1035, الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الممتد نحو 3.000 فإن ذلك يزيد من فرص تجاوزه قريبا لمستوى 3.1200 وليفتح ذلك الباب أمام تسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.1800 و 3.3000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 3.1800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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