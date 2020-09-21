شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرتفع بهدوء – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار مقابل الفرنك على خط الاتجاه اللحظي الصاعد وبدأ بالارتفاع من جديد، ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9192. يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.9050. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9055 والمقاومة 0.9160 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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