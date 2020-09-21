شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7413 مبدئياً. المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 0.7250. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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