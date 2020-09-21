شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً للدعم المحوري 43.00 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 43.84 لتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 44.87.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل ليدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 43.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد