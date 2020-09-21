شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 26.90 وأظهر محاولات لكسره، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 28.90 ثم 29.80.
مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية لتحفّز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، مع الإشارة إلى أن كسر 26.90 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 25.06 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 28.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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