شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1967.90 مبدئياً.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1934.86، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة إلى 2008.80 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 1980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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