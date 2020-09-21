شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة مساء يوم الجمعة الماضي ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.2705 بشكل رئيسي. وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 1.3000. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3020 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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