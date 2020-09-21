شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار ضيق – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم الجمعة الماضي، ليستمر بالتذبذب حول مقاومة القناة اللحظية الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1900، بانتظار التوجه نحو 1.1720 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.1900 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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