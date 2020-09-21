شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أولى جلسات على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الاثنين مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ويتغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة يوم احترام كبار السن في اليابان.

هذا وقد قادت أسهم القطاع المالي مسيرات الخسائر بقيادة أسهم كل من مصرف أتش-أس-بي-سي ومصرف ستاندرد تشارترد عقب التقرير التي حددتهم من بين بعض المقرضين العالمين ضمن المزاعم بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال المشبوهة على مدى ما يقرب من عقدين، بخلاف ذلك فقد أبقى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصينية) على سعر الفائدة الإقراض لمدة عام ولخمسة أعوام دون تغير عند 3.85% و4.65% على التوالي.

Advertisements

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.23% ليخسر 13.79 نقطة ويصل إلى المستوى 4,723.30، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23% ليخسر هو الأخر 7.51 نقطة ويصل إلى المستوى 3,330.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.64% ليخسر 155.48 نقطة ويصل إلى المستوى 24,299.93، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.03% ليربح 0.63 نقطة ويصل إلى المستوى 2,413.03.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.52% ليخسر 59.93 نقطة ويصل إلى المستوى 11,573.59، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.65% ليخسر هو الأخر 38.30 نقطة ويصل إلى المستوى 5,826.20.