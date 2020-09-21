شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 41٫40 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يعد إشارة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى أول ثم 31 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.4 بينما مستوى المقاومة هو 42.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط