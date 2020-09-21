شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 286 فلس، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 294 فلس، مكون نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 275فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 295 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 283 بينما مستوى المقاومة هو 290 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط