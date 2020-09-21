شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير ولرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 3٫499 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫38 ريال كمستوى الو ثم 3٫15 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى3٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.57 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط