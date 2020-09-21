شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 1٫71 ريال، وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 1٫80 ريال كمستوى أول ثم 2 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫57 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.66 وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد