شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 17٫79 ريال، مسجلا ارتفاع بلغ 18٫10 ريال، والذي يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 17٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط