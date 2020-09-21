شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتحرك في نطاق ضيق للغاية لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 0٫958 ريال، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫83 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط