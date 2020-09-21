شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 6075 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 6150 نقطة كمستوى أول ثم 6400 نقطة كمستوى ثان،شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,042 وبين مستوى المقاومة هو 6,120 نقطة