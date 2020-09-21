شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر خلال جلسة امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9915 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما ونلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9700 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,875 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,957 نقطة