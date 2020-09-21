المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 26.729 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة كما هي، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,596.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,140.16 ومستوى المقاومة 8,490.38.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
137
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
52
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عدد أسهم الشركات الثابتة
9
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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