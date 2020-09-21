شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يصعد قليلاً – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع طفيف في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 17.32، طيلة ثبات الدعم 15.98.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.32.