شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يرتفع بعد بحثه عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد السهم تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 0.24 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.48 ومستوى المقاومة 20.00.