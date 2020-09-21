شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ساب (1060) الارتفاع في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.12% بما يعادل 0.55 نقطة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.15 ومستوى المقاومة 28.00.