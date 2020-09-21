شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يحلق عالياً – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مدينة المعرفة (4310) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب للجلسة السابعة على التوالي بنسبة بلغت 3.41% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 13.05، ليستهدف مستوى المقاومة 15.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.