شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 3.26% بما يعادل 1.25 نقطة، وقد جاء هذا التذبذب نتيجة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 42.74 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 42.74.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبوك الزراعية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 21-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.