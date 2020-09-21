شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اتحاد اتصالات (7020) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 29.30، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 29.30 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 28.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 29.30.
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